Служба автодорог Львовской области разыграла более 10 тендеров между двумя компаниями

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33135 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100150 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151492 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114514 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115306 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111806 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103770 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106904 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103429 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152370 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Служба автодорог Львовской области разыграла более 10 тендеров между двумя компаниями

Служба автодорог Львовской области разыграла более 10 тендеров между двумя компаниями

Киев  •  УНН

 • 14195 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В течение второго полугодия 2016 года и первого квартала 2017 года две компании "Автомагистраль-Юг" и общество с ограниченной ответственностью "ОНУР Конструкцион Интернешнл" приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, которые проводит Служба автомобильных дорог Львовской области, сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса "ProZorro".

Стоит заметить, что во всех десяти тендерах участвовали только эти две компании.

При этом, разница в ценах, которые предлагали обе компании во время участия в многомиллионых тендерах, составляла от 8 тыс. грн до 42 тыс. грн.

Так, к примеру, в тендере "Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С141261 Ланы - Попеляны - Черкассы на участке км 0+000 - км 4+200, Пустомытовского района Львовской области", компании "Автомагистраль-Юг" удалось выиграть тендер, поскольку второй участник предложил цену, которая выше предложения "Автомагистрали" на 8 тыс. 352 грн. Общая стоимость тендера составляет более 17 млн ​​грн.

В тендере "Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С141248 Малечковичи - Нагоряны на участке км 0+000 - км 2+200, Пустомытовского района Львовской области", компании общество с ограниченной ответственностью "ОНУР Конструкцион Интернешнл" удалось выиграть тендер, поскольку "Автомагистраль-Юг" предложил цену, которая выше предложения общества с ограниченной ответственностью "ОНУР Конструкцион Интернешнл" на 16 тыс. 388 грн. Общая стоимость тендера составляет более 9 млн грн.

В тендере "Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С141219 Загорье - Долина - (Киев - Чоп) на участке км 0+000 - км 2+ 500, Пустомытовского района Львовской области", компании общество с ограниченной ответственностью "Автомагистраль-Юг" удалось выиграть тендер, поскольку второй участник, а именно - "ОНУР Конструкцион Интернешнл" предложил цену, которая выше предложения "Автомагистраль-Юг" на 11 тыс. 652 грн.

С аналогичными результатами торгов "на двоих" можно ознакомиться по ссылкам:




 

 

 

 

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