Служба автодорог Львовской области разыграла более 10 тендеров между двумя компаниями

Стоит заметить, что во всех десяти тендерах участвовали только эти две компании.

При этом, разница в ценах, которые предлагали обе компании во время участия в многомиллионых тендерах, составляла от 8 тыс. грн до 42 тыс. грн.

Так, к примеру, в тендере "Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С141261 Ланы - Попеляны - Черкассы на участке км 0+000 - км 4+200, Пустомытовского района Львовской области", компании "Автомагистраль-Юг" удалось выиграть тендер, поскольку второй участник предложил цену, которая выше предложения "Автомагистрали" на 8 тыс. 352 грн. Общая стоимость тендера составляет более 17 млн ​​грн.

В тендере "Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С141248 Малечковичи - Нагоряны на участке км 0+000 - км 2+200, Пустомытовского района Львовской области", компании общество с ограниченной ответственностью "ОНУР Конструкцион Интернешнл" удалось выиграть тендер, поскольку "Автомагистраль-Юг" предложил цену, которая выше предложения общества с ограниченной ответственностью "ОНУР Конструкцион Интернешнл" на 16 тыс. 388 грн. Общая стоимость тендера составляет более 9 млн грн.

В тендере "Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С141219 Загорье - Долина - (Киев - Чоп) на участке км 0+000 - км 2+ 500, Пустомытовского района Львовской области", компании общество с ограниченной ответственностью "Автомагистраль-Юг" удалось выиграть тендер, поскольку второй участник, а именно - "ОНУР Конструкцион Интернешнл" предложил цену, которая выше предложения "Автомагистраль-Юг" на 11 тыс. 652 грн.

С аналогичными результатами торгов "на двоих" можно ознакомиться по ссылкам:









