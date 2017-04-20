Служба автодорог Львовской области разыграла более 10 тендеров между двумя компаниями
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В течение второго полугодия 2016 года и первого квартала 2017 года две компании "Автомагистраль-Юг" и общество с ограниченной ответственностью "ОНУР Конструкцион Интернешнл" приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, которые проводит Служба автомобильных дорог Львовской области, сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса "ProZorro".
Стоит заметить, что во всех десяти тендерах участвовали только эти две компании.
При этом, разница в ценах, которые предлагали обе компании во время участия в многомиллионых тендерах, составляла от 8 тыс. грн до 42 тыс. грн.
Так, к примеру, в тендере "Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С141261 Ланы - Попеляны - Черкассы на участке км 0+000 - км 4+200, Пустомытовского района Львовской области", компании "Автомагистраль-Юг" удалось выиграть тендер, поскольку второй участник предложил цену, которая выше предложения "Автомагистрали" на 8 тыс. 352 грн. Общая стоимость тендера составляет более 17 млн грн.
В тендере "Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С141248 Малечковичи - Нагоряны на участке км 0+000 - км 2+200, Пустомытовского района Львовской области", компании общество с ограниченной ответственностью "ОНУР Конструкцион Интернешнл" удалось выиграть тендер, поскольку "Автомагистраль-Юг" предложил цену, которая выше предложения общества с ограниченной ответственностью "ОНУР Конструкцион Интернешнл" на 16 тыс. 388 грн. Общая стоимость тендера составляет более 9 млн грн.
В тендере "Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С141219 Загорье - Долина - (Киев - Чоп) на участке км 0+000 - км 2+ 500, Пустомытовского района Львовской области", компании общество с ограниченной ответственностью "Автомагистраль-Юг" удалось выиграть тендер, поскольку второй участник, а именно - "ОНУР Конструкцион Интернешнл" предложил цену, которая выше предложения "Автомагистраль-Юг" на 11 тыс. 652 грн.
С аналогичными результатами торгов "на двоих" можно ознакомиться по ссылкам: