Служба автодоріг Львівщини розіграла понад 10 тендерів між двома компаніями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протягом другого півріччя 2016 року та першого кварталу 2017 року дві компанії “Автомагістраль-Південь” і товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" взяли участь у більш ніж десяти тендерах щодо поточного середнього та капітального ремонтів українських доріг загального користування, що проводить Служба автомобільних доріг Львівської області, повідомляє УНН з посиланням на дані ресурсу “ProZorro”.
Варто зауважити, що у всіх десятьох тендерах брали участь лише ці дві компанії.
При цьому, різниця у цінах, які пропонували обидві компанії під час участі у багатомільйонних тендерах, становила від 8 тис. грн до 42 тис. грн.
Так, до прикладу, у тендері "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141261 Лани – Попеляни – Черкаси на ділянці км 0+000 – км 4+200, Пустомитівського району Львівської області", компанії "Автомагістраль-Південь" вдалося виграти тендер, оскільки другий учасник запропонував ціну, яка вище пропозиції "Автомагістралі" на 8 тис. 352 грн. Загальна ж вартість тендеру становить понад 17 млн грн.
У тендері "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141248 Малечковичі – Нагоряни на ділянці км 0+000 – км 2+200, Пустомитівського району Львівської області", компанії товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" вдалося виграти тендер, оскільки "Автомагістраль-Південь" запропонував ціну, яка вище пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" на 16 тис. 388 грн. Загальна вартість тендеру становить понад 9 млн грн.
У тендері "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141219 Загір’я – Суха Долина - (Київ - Чоп) на ділянці км 0+000 – км 2+500, Пустомитівського району Львівської області ", компанії товариство з обмеженою відповідальністю "Автомагістраль-Південь" вдалося виграти тендер, оскільки другий учасник, а саме - "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" запропонував ціну, яка вище пропозиції “Автомагістраль-Південь” на 11 тис. 652 грн.
З аналогічними результатами торгів “на двох” можна ознайомитися за посиланнями: