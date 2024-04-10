Слухи о "наступлении" на правобережную Херсонщину - это российское ИПСО

российская пропаганда в очередной раз распространяет ИПСО о возможном "наступлении" на правобережную Херсонщину. Однако, это ложь. Ситуация в области - под полным контролем Сил обороны Украины утверждают в Херсонской ОВА, передает УНН.

россия в очередной раз распространяет ИПСО о возможном "наступлении" на правобережную Херсонщину. Как и во все прошлые разы, когда оккупанты распространяли подобную дезинформацию, они снова врут. А правда - простая. На Херсонщине захватчиков ждет только смерть. Как на правом, так и на левом берегу. - говорится в сообщении ОВА.

Детали

Областная власть отмечает, что ситуация в области - под полным контролем Сил обороны Украины, и украинские защитники готовы дать достойный отпор врагу в случае наступления.

Лучше не паниковать, а помогать нашим отважным Защитникам и Защитницам! - добавили в ОВА.

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