"Слугу" Дырдина назначено постоянным представителем Рады в КСУ

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"Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Максим Дырдин назначен постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента", - написала Палийчук.

Она сообщила, что Максим Дырдин – юрист, адвокат, кандидат юридических наук, имеет более 15 лет опыта работы в сфере права. В Верховной Раде работает в Комитете по правовой политике.

"Максим Дырдин заменил на этом посту Ольгу Совгирю, которая в июле была избрана судьей Конституционного Суда", - отметила она.

Дополнение

Парламент назначил представительницу Верховной Рады в Конституционном суде, народную депутат от "Слуги Народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного суда Украины.