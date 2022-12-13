"Слугу" Дырдина назначено постоянным представителем Рады в КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада назначила нардепа от фракции "Слуга Народа" Максима Дырдина постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции “СН” Юлия Палийчук, передает УНН.
Цитата
"Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Максим Дырдин назначен постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента", - написала Палийчук.
Она сообщила, что Максим Дырдин – юрист, адвокат, кандидат юридических наук, имеет более 15 лет опыта работы в сфере права. В Верховной Раде работает в Комитете по правовой политике.
"Максим Дырдин заменил на этом посту Ольгу Совгирю, которая в июле была избрана судьей Конституционного Суда", - отметила она.
Дополнение
Парламент назначил представительницу Верховной Рады в Конституционном суде, народную депутат от "Слуги Народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного суда Украины.