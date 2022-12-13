"Слугу" Дирдіна призначено постійним представником Ради у КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада призначила нардепа від фракції "Слуга Народу" Максима Дирдіна постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України. Про це повідомила речниця фракції “СН” Юлія Палійчук, передає УНН.
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"Народного депутата від фракції "Слуга Народу" Максима Дирдіна призначено постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України. Відповідне рішення було ухвалено на пленарному засіданні парламенту", - написала Палійчук.
Вона повідомила, що Максим Дирдін – юрист, адвокат, кандидат юридичних наук, має понад 15 років досвіду роботи у сфері права. У Верховній Раді працює в Комітеті з питань правової політики.
"Максим Дирдін замінив на цій посаді Ольгу Совгирю, яку в липні було обрано суддею Конституційного Суду", - зазначила вона.
Доповнення
Парламент призначив представницю Верховної Ради у Конституційному суді, народну депутатку від "Слуги Народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного суду України.