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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 12091 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 39758 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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13:25 • 80483 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 110480 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 88573 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 96668 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102480 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101338 просмотра

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"Слуги народа" начали оправдываться за пойманного на взятке сразу после выборов соратника

"Слуги народа" начали оправдываться за пойманного на взятке сразу после выборов соратника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В политической партии "Слуга народа", комментируя разоблачение на взятке сразу после местных выборов соратника Михаила Попелича, который стал председателем ОТО на Закарпатье, признали, что даже самый тщательный отбор кандидатов не дает защиты от коррупции в их рядах. Об этом говорится в распространенном в среду, 11 ноября, заявлении политсилы, передает УНН.

"К сожалению, даже самый тщательный отбор кандидатов не гарантирует их стопроцентной добродетели. Однако никто не имеет "иммунитета" от преследований за коррупцию и другие преступления... "Слуга народа" ожидает справедливый приговор для Михаила Попелича - новоизбранного от партии главы Воловецкой ОТО на Закарпатье, которого подозревают в вымогательстве взятки", - заявили в партии.

Глава политической силы Александр Корниенко заверил, что в партии "не разделяем чиновников на "своих" и "чужих".

Напомним, 10 ноября на Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии "Слуга народа" голову Воловецкой ОТО Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Украинские Национальные Новости

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