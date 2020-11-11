"Слуги народу" виправдалися за спійманого на хабарі відразу після виборів соратника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У політичній партії "Слуга народу", коментуючи викриття на хабарі відразу після місцевих виборів соратника Михайла Попелича, який став головою ОТГ на Закарпатті, визнали, що навіть найретельніший добір кандидатів не дає захисту від корупції у їхніх лавах. Про це йдеться у поширеній у середу, 11 листопада, заяві політсили, передає УНН.
"На жаль, навіть найретельніший добір кандидатів не гарантує їхньої стовідсоткової доброчесності. Однак ніхто не має "імунітету" від переслідувань за корупцію та інші злочини... "Слуга Народу" очікує на справедливий вирок для Михайла Попелича – новообраного від партії голови Воловецької ОТГ на Закарпатті, якого підозрюють у вимаганні хабара", - заявили в партії.
Очільник політичної сили Олександр Корнієнко запевнив, що у партії "не поділяємо чиновників на "своїх" і "чужих".
Нагадаємо, 10 листопада на Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії “Слуга народу” голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабара.