Сложности с контрактацией: Минстратегпром и Минобороны отмечают, что в бюджете хватает только на половину возможностей отечественного рынка
Киев • УНН
Оборонный бюджет Украины может профинансировать контрактацию примерно половины возможностей отечественного рынка в следующем году. Вместе с тем, украинская промышленность утроила свои мощности. Министерства обороны и стратегических отраслей промышленности имеют целью увеличить объемы производства и сосредоточиться на внутренних закупках.
На недавней встрече министерств промышленности, обороны, государственных и частных производителей было подтверждено, что отечественные способности продолжают расти, но имеющихся бюджетных средств хватает пока на половину возможностей отечественного рынка в 2024 году. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал министра стратегической промышленности Александра Камышина.
Цитата
Вместе с министром обороны Умеровым провели рабочую встречу с украинскими производителями оборонно-промышленного комплекса. Наша оборонка хорошо отработала в этом году. Несмотря на обстрелы, дефицит кадров, недостаточную загрузку заказами. По сравнению с прошлым 2022-м годом способности нарастили более чем в три раза. А на следующий год наши отечественные возможности растут еще в 6 раз - по сравнению уже с 2023 годом. (...) Минобороны озвучило подход к формированию потребности на 2024 год и порядка контрактации. Позиция Минобороны конструктивна и понятна - имеющихся в бюджете на данный момент средств хватает на контрактацию примерно половины возможностей отечественного рынка в следующем году. (...) Однако мы понимаем, что необходимые средства будут найдены
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Согласно информации министра, во встрече кроме представителей Минстратегпрома и Минобороны, приняли участие более 30 крупнейших частных производителей, ключевые ассоциации, а также государственные заводы.
Среди других вопросов были рассмотрены: упрощение процедур, доступное кредитование, и прочее.
Вывод на сегодня: отечественное производство еще далеко не закрывает потребности Сил Обороны, соответственно сохраняется зависимость от внешних поставок партнеров Украины. Вместе с тем, есть насущная задача - наращивать производственные возможности дальше и активно выкупать продукцию отечественных производителей.
Напомним
Как передавал УНН, Украина уже имеет определенные успехи по производству оружия. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отметил, что наибольший акцент делается на производстве ракет. Кроме того - Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе.
Сложности с контрактацией: Минстратегпром и Минобороны отмечают, что в бюджете хватает только на половину возможностей отечественного рынка
Оборонный бюджет Украины может профинансировать контрактацию примерно половины возможностей отечественного рынка в следующем году. Вместе с тем, украинская промышленность утроила свои мощности. Министерства обороны и стратегических отраслей промышленности имеют целью увеличить объемы производства и сосредоточиться на внутренних закупках.
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