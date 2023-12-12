Словацкое сообщество Закарпатья просит председателя Евросовета поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Киев • УНН
Словацкое сообщество Закарпатья обратилось к лидерам ЕС за поддержкой в открытии переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что страна достигла значительного прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, особенно в отношении прав национальных меньшинств.
Представители словацкого национального сообщества Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Об этом сообщает Закарпатская ОВА, передает УНН.
Детали
Так, они обратились с просьбой поддержать решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС во время заседания Евросовета, которое состоится 14-15 декабря 2023 года.
В своем обращении представители словацкого национального сообщества Закарпатья констатировали, что за последний год Украина продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств. Поэтому, украинские словаки призвали всех лидеров государств-членов Европейского Союза продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции.
Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Этот прогресс в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении
В обращении также указано, что даже во время полномасштабного вторжения российской федерации Украина продолжает осуществлять необходимые реформы и остается верной своим евроинтеграционным ценностям.
Обращение подписал председатель общественной организации "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнест Горват.
Ранее
Лидеры венгерских общин Закарпатья попросили Евросовет и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. В заявлении союза отмечается, что Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств.
Лидеры венгерских общин отмечают, что Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств.
"Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Этот прогресс в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", - говорится в заявлении.
Словацкое сообщество Закарпатья просит председателя Евросовета поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Словацкое сообщество Закарпатья обратилось к лидерам ЕС за поддержкой в открытии переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что страна достигла значительного прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, особенно в отношении прав национальных меньшинств.
OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов
По словам народного депутата Ярослава Железняка, в 2023 году OnlyFans уплатил $944 000 налогов в бюджет Украины.
Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении: обсудили усиление фортификаций
Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетили военнослужащих в восточном секторе, где обсудили военные потребности и фортификационные мероприятия. Они также планируют увеличить поставки оружия и закупку беспилотных летательных аппаратов.
Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось
Система оповещения о воздушной опасности в Киеве продолжает работать, несмотря на сбой в сети "Киевстар". Однако система оповещения в Борисполе временно не работает, а полиция будет использовать громкоговорители для информирования жителей о воздушной тревоге.
Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о неофициальном намеке со стороны Венгрии на "окно возможностей" для Украины на саммите ЕС.
Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс
Президент Украины Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы добиться одобрения критически важного пакета помощи на фоне опасений, что американская помощь прекратится, а переговоры зашли в тупик.
На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС
В большинстве многоквартирных домов на временно оккупированной Луганщине отсутствует отопление, что приводит к гибели людей, из-за конфликта между "Луганскгазом" и оккупационной администрацией из-за неуплаченных счетов за газ.
"Культура без барьеров": у МКИП рассказали о флагманском проекте на следующий год
Министерство культуры и информационной политики Украины запускает новую инициативу "Культура без барьеров" для обеспечения безбарьерных культурных услуг для людей с инвалидностью. Цель проекта - повысить доступность и осведомленность украинцев об их правах.
россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме
50-летний мужчина получил ранения в собственном доме в Тягинке Херсонской области после российского обстрела и был госпитализирован с контузией и сотрясением мозга.
Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге
После хакерской атаки на оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работает система оповещения о воздушных тревогах.