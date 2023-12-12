Словацкое сообщество Закарпатья просит председателя Евросовета поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Представители словацкого национального сообщества Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Об этом сообщает Закарпатская ОВА, передает УНН.

Детали

Так, они обратились с просьбой поддержать решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС во время заседания Евросовета, которое состоится 14-15 декабря 2023 года.

В своем обращении представители словацкого национального сообщества Закарпатья констатировали, что за последний год Украина продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств. Поэтому, украинские словаки призвали всех лидеров государств-членов Европейского Союза продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции.

Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Этот прогресс в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении - говорится в письме.

В обращении также указано, что даже во время полномасштабного вторжения российской федерации Украина продолжает осуществлять необходимые реформы и остается верной своим евроинтеграционным ценностям.

Обращение подписал председатель общественной организации "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнест Горват.

Ранее

Лидеры венгерских общин Закарпатья попросили Евросовет и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. В заявлении союза отмечается, что Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств.

Лидеры венгерских общин отмечают, что Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств.

"Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Этот прогресс в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", - говорится в заявлении.