Словацкий министр обороны хочет, чтобы в Словакии служили американские военные
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство обороны Словакии предлагает властям этой страны предоставить возможность военным Соединенных Штатов Америки служить в Словакии. Соответствующее решение уже одобрило правительство и должен рассмотреть парламент страны, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Речь идет о четырех военных, главной задачей которых должно быть “предоставление консультаций и подготовка воинов вооруженных сил Словакии”.
Как отметил министр обороны Словакии Ярослав Надь, это предложение не является беспрецедентным, ведь представители вооруженных сил США уже бывали в Словакии раньше.
“Поэтому речь идет про долговременное и длительное сотрудничество на высоком уровне с нашими главными союзниками, включая интенсивное военное сотрудничество в области военных учений, упражнений и консультаций”, — пояснил он.
Если парламент Словакии одобрит предложение Министерства обороны, американские военные начнут службу 1 октября 2020 года в городе Мартин и будут служить 36 месяцев. Все расходы, связанные с пребыванием военных США в Словакии, будут покрываться американской стороной.
15 августа государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписали соглашение об увеличении военного контингента США в Польше.