Словацкие перевозчики с 11 декабря будут блокировать только грузовики из Украины - Гостаможслужба

Словацкие перевозчики собираются с 15 часов 11 декабря блокировать исключительно движение грузовиков, движущихся на выезд из Украины в Словакию, сообщили в понедельник в Государственной таможенной службе Украины, пишет УНН.

Сегодня утром в рамках проведенной рабочей встречи словацкая сторона сообщила должностным лицам Закарпатской таможни, что после объявления продолжения акции протеста словацкими перевозчиками перед КПП "Вишне Немецкое - Ужгород", 11 декабря, начиная с 15:00, будет заблокировано движение грузовиков со стороны Украины. Что касается въезда на таможенную территорию Украины, то протестующие пока не будут препятствовать движению крупногабаритного транспорта из Словакии - сообщили в Гостаможслужбе в Telegram.

В ведомстве отметили, что пассажирское направление и в дальнейшем будет работать в штатном режиме.

И призвали перевозчиков учитывать эту информацию и выбирать для пересечения границы ближайшие КПП "Чоп - Захонь" на границе с Венгрией, или "Дьяково - Халмеу" - с Румынией.

А также сообщили о состоянии очередей грузового автотранспорта перед указанными пунктами пропуска по состоянию на утро 11 декабря:

п/п "Ужгород - Вишне Немецкое":

очередь на грузовом направлении:

выезд - 5 (е-очередь - 1349 т/с);

въезд - 650.

п/п "Чоп (Тиса) - Захонь":

очереди на грузовом направлении:

выезд - 38 (е-очередь - 3184 т/с);

въезд - 760.

п/п "Дьяково - Халмеу":

очереди на грузовом направлении:

выезд - 30 (е-очередь - 888 т/с);

въезд - 160.

Напомним

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) сообщал, что с 11 декабря заблокирует движение грузовиков на пограничном переходе "Вишне Немецке-Ужгород", не затрагивая при этом личный транспорт.