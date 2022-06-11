Словам москвы нельзя верить: в МИД отреагировали на призыв Африки разминировать море

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Украина извлекла урок о том, что словам и обещаниям российского диктатора владимира путина нельзя верить. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на призывы президента Сенегала по поводу необходимости разминировать Черное море, передает УНН.

Детали

В частности, во время встречи президента Сенегала Маки Салла и президента россии владимира путина, диктатор заявил, что россия якобы не намерена входить в порт Одессы в случае разминирования побережья. В МИД Украины напомнили о прошлых лживых заявлениях президента страны-оккупанта.

Как отметил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Украина всегда была надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции на африканские рынки и намерена возобновить экспорт своего продовольствия, чтобы помочь Африке восстановить продовольственную безопасность.

Цитата

“Африка столкнулась с резким ростом цен на продовольствие и потенциальным голодом из-за того, что россия вторглась в Украину. Российская армия разрушает важнейшую сельскохозяйственную инфраструктуру, блокирует морские порты и зерновые терминалы Украины и наносит ракетные удары по южным сельскохозяйственным регионам Украины. россия также ворует зерно с украинских территорий, которые она захватила силой”, — заявил спикер.

Он отметил, что Украина извлекла урок о том, что словам путина нельзя верить. Еще до 24 февраля россия публично заявляла о том, что не намерена воевать против Украины.

“Российское военное руководство обещало, что их армия не будет нападать на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Сейчас она разрушает города и села, превращая их в руины и выжженную землю. Число погибших мирных жителей уже достигло тысяч. 20% украинской территории незаконно оккупировано россией” , — подчеркнул Николенко.

Он также отметил, что мир должен уважать интересы безопасности Украины. Также пресс-секретарь добавил, что Украина предложила план разблокирования морских портов для дальнейшего возобновления экспорта зерна:

россия должна отвести свои морские силы в Черном и Азовском морях;

должна быть предоставлена ​​Украине военная техника на случай, если россия все же воспользуется моментом, чтобы возобновить наступление;

необходимо запустить международно-военно-морскую миссию для патрулирования экспорта.

“Мы призываем президента Маки Салла и Африканский союз использовать свои рычаги влияния на россию, чтобы убедить ее прекратить бессмысленные военные действия. Прекращение войны позволит разблокировать 22 миллиона тонн застрявших в морских портах зерна и предотвратить продовольственный кризис в Африке и за ее пределами”, — добавил Николенко.

Дополнение

Президент Сенегала Маки Салл заявил, что в случае, если экспорт украинской пшеницы не возобновится, Африка окажется в ситуации серьезного голода, который может дестабилизировать континент.

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