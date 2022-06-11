Словам москви не можна вірити: у МЗС відреагували на заклик Африки розмінувати море

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Зокрема, під час зустрічі президента Сенегалу Макі Салла та президента росії володимира путіна, диктатор заявив, що росія нібито не має наміру входити у порт Одеси у разі розмінування узбережжя. В МЗС України нагадали про минулі брехливі заяви президента країни-окупанта.

Як відзначив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, Україна завжди була надійним постачальником сільськогосподарської продукції на африканські ринки та має намір відновити експорт свого продовольства, аби допомогти Африці відновити продовольчу безпеку.

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“Африка зіткнулася з різким зростанням цін на продовольство та потенційним голодом через те, що росія вторглася в Україну. Російська армія руйнує найважливішу сільськогосподарську інфраструктуру, блокує морські порти та зернові термінали України та завдає ракетних ударів по південних сільськогосподарських регіонах України. росія також краде зерно з українських теренів, які вона захопила силою”, — заявив речник.

Він відзначив, що Україна засвоїла урок про те, що словам путіна не можна вірити. Ще до 24 лютого росія публічно заявляла про те, що не має наміру воювати проти України.

“Російське військове керівництво обіцяло, що їхня армія не нападатиме на громадянську інфраструктуру та громадянське населення. Зараз вона руйнує міста та села, перетворюючи їх на руїни та випалену землю. Число загиблих мирних жителів уже досягло тисяч. 20% української території наразі незаконно окуповано росією”, — наголосив Ніколенко.

Він також зазначив, що світ повинен поважати інтереси безпеки України. Також прессекретар додав, що Україна запропонувала план розблокування морських портів для подальшого відновлення експорту зерна:

росія повинна відвести свої морські сили у Чорному та Азовському морях;

повинна бути надана Україні військова техніка на випадок, якщо Росія все ж скористається моментом, аби відновити наступ;

необхідно запустити міжнародно військово-морську місію для патрулювання експорту.

“Ми закликаємо президента Макі Салла та Африканський союз використовувати свої важелі впливу на росію, щоб переконати її припинити безглузді воєнні дії. Припинення війни дозволить розблокувати 22 мільйони тонн зерна, що застрягли в морських портах, і запобігти продовольчій кризі в Африці та за її межами”, — додав Ніколенко.

Доповнення

Президент Сенегалу Макі Салл заявив, щоу разі, якщо експорт української пшениці не відновиться, Африка опиниться в ситуації серйозного голоду, який може дестабілізувати континент.