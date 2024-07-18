Словакия и Венгрия заявили, что Украина прекратила транзит нефти российского "Лукойла"

Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от ключевого поставщика «Лукойл», после усиления украинских санкций против него. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

И Словакия, и Венгрия заявили, что продолжают получать нефть от других российских компаний, несмотря на прекращение поставок «Лукойла».

Отмечается, что словацкий нефтеперевозчик Transpetrol не получает поставки от «Лукойла», но поставки от других российских экспортеров поступают в Словакию через Украину.

В частности Министерство экономики Словакии признало, что поставки нефти из «Лукойла», второго по величине производителя нефти в РФ, прекратились из-за Украины, которая внесла компанию в санкционный список.

По данным (словацкого нефтеперевозчика) Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращались. Проблема заключается, по данным (словацкого нефтепереработчика) Slovnaft, в поставках конкретного поставщика - «Лукойла» - объяснили в словацком Минэкономики.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что поставки газа из РФ в Венгрию беспрепятственно поступают через трубопровод TureckStream на Черном море, но сырую нефть больше не транспортирует «Лукойл» через Украину.

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Из-за новой правовой ситуации в Украине «Лукойл» больше не поставляет в Венгрию, и сейчас мы работаем над решением, которое позволит возобновить транзит нефти, поскольку российская нефть очень важна для нашей энергетической безопасности - сказал Сийярто.

В Reuters говорят, что российская компания «Лукойл» и украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» - отказались от комментариев.

Дополнение

В Reuters объясняют, что рф продолжает поставлять природный газ в Европу через Украину, несмотря на полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Впрочем, ситуация со Словакией и Венгрией подчеркивает нестабильный характер остальных поставок российской нефти в Европу через построенный в Советском Союзе нефтепровод «Дружба», последний крупный действующий маршрут поставок российской нефти на континент.

Справочно

«Лукойл» находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества.

В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

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