Экстремально высокие температуры вызвали чрезмерную нагрузку и повышенную аварийность электрического оборудования, что выходит за рамки его нормальных рабочих условий. Об этом заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, передает УНН.

Эта аномальная жара с одной стороны вызвала дополнительную нагрузку, а с другой вызвала повышенную аварийность электрического оборудования. Такие высокотемпературные режимы являются слишком экстремальными для условий работы оборудования. Поэтому, как следствие, имеем такую аварийную ситуацию в энергосистеме, которая вызвала осложнения энергоснабжения некоторым регионам - рассказал Слободян.

Он отметил, что аварии устранят до конца суток.

Напомним

Ранее сообщалось, что в семи областях Украины аварийные отключения на фоне выхода из строя оборудования на одном из объектов энергетики ночью.