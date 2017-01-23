Следствие в отношении преступной деятельности экс-полицейских завершили в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. В Кировоградской области завершили следствие в отношении преступной деятельности группы "оборотней в погонах". Бывших полицейских будут судить. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Согласно информации, следственный отдел прокуратуры области завершил досудебное расследование резонансного уголовного производства в отношении четырех бывших полицейских, обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.
В частности, обвинительный акт направлен в Кировский районный суд г. Кировоград по ч.3 ст.368, ч.2 ст.162, ч.2 ст.127, ч.5 ст.185, ч.3 ст.15, ч.2 ст.365, ч.2 ст.190 (вымогательство и получение неправомерной выгоды, пытки, кража, незаконное проникновение в жилище, мошенничество, превышение власти и служебных полномочий, совершенные в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств вины правоохранителей в совершении указанных преступлений. Дальнейшую судьбу обвиняемых будет решать суд.
Как сообщалось ранее, преступная деятельность организованной группы была разоблачена 22.07.2016 года при передаче части денежных средств в сумме 3 тыс. долларов США от общей суммы неправомерной выгоды в размере 8 500 долларов США. Преступную группировку создал и возглавил, согласно сообщению, бывший заместитель начальника Кировоградского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области. Кроме четырех полицейских в группировку входил известный в Кропивницком "криминальный авторитет". Пострадал от преступной деятельности житель областного центра пенсионного возраста, у которого обвиняемые пытались отобрать квартиру стоимостью 600 тыс. грн, а его самого угрожали бросить за решетку.