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Слідство відносно злочинної діяльності екс-поліцейських завершили на Кіровоградщині

Слідство відносно злочинної діяльності екс-поліцейських завершили на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 8594 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 січня. УНН. На Кіровоградщині завершено слідство відносно злочинної діяльності групи “перевертнів у погонах”. Колишніх поліцейських судитимуть. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, слідчим відділом прокуратури області завершено досудове розслідування резонансного кримінального провадження відносно чотирьох колишніх поліцейських, яких обвинувачують у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи.

Зокрема, обвинувальний акт направлено до Кіровського районного суду м Кіровоград за ч.3 ст.368, ч.2 ст.162, ч.2 ст.127, ч.5 ст.185, ч.3 ст.15 ч.2 ст.365, ч.2 ст.190 (вимагання та одержання неправомірної вигоди, катування, крадіжка, незаконне проникнення до житла, шахрайство, перевищення влади та службових повноважень, вчинених у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів вини правоохоронців у вчиненні вказаних злочинів. Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд.

Як повідомлялось раніше, злочинна діяльність організованої групи була викрита 22.07.2016 року під час передачі частини грошових коштів в сумі 3 тис. доларів США від загальної суми неправомірної вигоди в розмірі 8500 доларів США. Злочинне угрупування створив та очолив, згідно з повідомленням, колишній заступник начальника Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Крім чотирьох поліцейських до угрупування входив відомий у Кропивницькому “кримінальний авторитет”. Потерпів від злочинної діяльності мешканець обласного центру пенсійного віку, в якого обвинувачені намагались відібрати квартиру, вартістю 600 тис. грн, а його самого погрожували кинути за грати.

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