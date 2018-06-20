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Следствие отказалось принимать биологические образцы у Вышинского

Следствие отказалось принимать биологические образцы у Вышинского

Киев  •  УНН

 • 9135 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Следователи отказались брать биологические образцы для экспертизы у шеф-редактора портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК Крым, передает УНН.

"Следственным судьей отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты об отводе другого следственного судьи, который осуществляет рассмотрение ходатайства об отобрании биологических образцов у подозреваемого в совершении государственной измены руководителя "РИА Новости-Украина". Но в настоящее время отпала необходимость в проведении экспертизы и отобрании биологических образцов, в связи с чем вчера следователем подано заявление о возвращении ходатайства", - сказали в прокуратуре.

Как сообщал УНН, 15 июня суд разрешил отобрать биологические образцы у Вышинского. Суд должен был рассматривать соответствующее ходатайство 15 июня, но заседание перенесли на 18 июня, так как сторона защиты заявила отвод судей.

15 мая в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.

Напомним, 18 июня суд также отложил рассмотрение жалобы по изъятию имущества сотрудников "РИА Новости-Украина".

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