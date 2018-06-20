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Слідство відмовилося брати біологічні зразки у Вишинського

Слідство відмовилося брати біологічні зразки у Вишинського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Слідчі відмовились брати біологічні зразки для експертизи у шеф-редактора порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомили у прес-службі прокуратури АРК Крим, передає УНН.

"Слідчим суддею відмовлено у задоволенні клопотання сторони захисту про відвід іншого слідчого судді, яка здійснює розгляд клопотання про відібрання біологічних зразків у підозрюванного у вчиненні державної зради керівника "РИА Новости Украина". Але на даний час відпала необхідність у проведенні експертизи та відібранні біологічних зразків, у зв’язку з чим вчора слідчим подана заява про повернення клопотання", - сказали у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, 15 червня суд дозволив відібрати біологічні зразки у Вишинського. Суд мав розглядати відповідне клопотання 15 червня, але засідання перенесли на 18 червня, оскільки сторона захисту заявила про відвід суддів.

15 травня в офісі “РИА Новости Украина” в Києві пройшли обшуки, слідчі дії проходили також удома у Вишинського. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою у державній зраді.

Нагадаємо, 18 червня суд також відклав розгляд скарги щодо вилучення майна співробітників “РИА Новости-Украина”.

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