Слідство відмовилося брати біологічні зразки у Вишинського

"Слідчим суддею відмовлено у задоволенні клопотання сторони захисту про відвід іншого слідчого судді, яка здійснює розгляд клопотання про відібрання біологічних зразків у підозрюванного у вчиненні державної зради керівника "РИА Новости Украина". Але на даний час відпала необхідність у проведенні експертизи та відібранні біологічних зразків, у зв’язку з чим вчора слідчим подана заява про повернення клопотання", - сказали у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, 15 червня суд дозволив відібрати біологічні зразки у Вишинського. Суд мав розглядати відповідне клопотання 15 червня, але засідання перенесли на 18 червня, оскільки сторона захисту заявила про відвід суддів.



15 травня в офісі “РИА Новости Украина” в Києві пройшли обшуки, слідчі дії проходили також удома у Вишинського. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою у державній зраді.



Нагадаємо, 18 червня суд також відклав розгляд скарги щодо вилучення майна співробітників “РИА Новости-Украина”.