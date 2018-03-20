Следствие по делу "налоговых площадок Клименко" завершено

"14.03.2018 года ГВП закончено расследование уголовного производства о "налоговых площадках" в отношении преступной организации подозреваемого Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов", - говорится в документе.

Указано, что 25 из 52 подозреваемых - в розыске.

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По словам А.Матиоса, над делом работали 40 следователей и прокуроров Главной военной прокуратуры. В уголовном производстве - несколько сотен томов.

"О работе (расследовании), которое мы провели - было много шума и криков - почему вертолеты, почему БТРы, почему то, почему это? А для того, чтобы во время расследования провести более 3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов, допросить более 800 допросов свидетелей, принять участие в более 2500 заседаниях Печерского суда и 950 заседаниях Апелляционного суда, получить 1050 судебных постановлений... собрать доказательства преступной деятельности 52 высокопоставленных "минсдоха" и обеспечить соблюдение их прав в тесном сотрудничестве с 96-ю адвокатами, работающими по делу. Перечень я мог бы продолжать еще долго. И все это сделано за 9 месяцев и 18 дней следствия", - отметил Главный военный прокурор.

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Как отмечается в документе, общая сумма установленных следствием убытков составила более 104 млрд грн.

"Во время следствия заключены две сделки о признании подозреваемыми виновности, которыми по сделкам со следствием и решением суда возмещен ущерб на сумму 26 млн грн", - сказано в документе.

Указано, что с целью обеспечения возмещения ущерба государству следствием и судом арестовано имущество подозреваемых на сумму 6,9 млрд грн, в том числе недвижимое и движимое имущество, корпоративные права. Во время обысков изъяты денежные средства подозреваемых в сумме 4,4 млн долл., 9,8 млн грн, 7,2 тыс. евро, арестованы денежные средства на счетах в сумме 5 млн долл., указано в документе.

"Следствием ГВП благодаря сотрудничеству с ДЗЭ НП МВД... законно собрано многочисленные доказательства существования и функционирования ПО под руководством подозреваемого Клименко", - говорится в документе.

Напомним, в ГПУ ранее заявляли, что должность руководителя "налоговой площадки " Клименко стоила до 1 млн долл.