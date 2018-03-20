Следствие по делу "налоговых площадок Клименко" завершено

ukru
США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15914 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20814 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66372 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75682 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102065 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109196 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116568 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133028 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146784 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105923 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 96993 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 111501 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 82943 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 67971 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 29590 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 66350 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 111501 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 181835 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 215388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 18256 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 67971 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 82943 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105923 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 194457 просмотра
Актуальное
Следствие по делу "налоговых площадок Клименко" завершено

Следствие по делу "налоговых площадок Клименко" завершено

Киев  •  УНН

 • 11790 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Расследование уголовного производства о "налоговых площадках" в отношении преступной организации подозреваемого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов завершено. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, обнародовав на своей странице в Facebook фотокопию соответствующего документа, передает УНН.

"14.03.2018 года ГВП закончено расследование уголовного производства о "налоговых площадках" в отношении преступной организации подозреваемого Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов", - говорится в документе.

Указано, что 25 из 52 подозреваемых - в розыске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На связанные с экс-министром Клименко фирмы зарегистрировано более 70 квартир

По словам А.Матиоса, над делом работали 40 следователей и прокуроров Главной военной прокуратуры. В уголовном производстве - несколько сотен томов.

"О работе (расследовании), которое мы провели - было много шума и криков - почему вертолеты, почему БТРы, почему то, почему это? А для того, чтобы во время расследования провести более 3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов, допросить более 800 допросов свидетелей, принять участие в более 2500 заседаниях Печерского суда и 950 заседаниях Апелляционного суда, получить 1050 судебных постановлений... собрать доказательства преступной деятельности 52 высокопоставленных "минсдоха" и обеспечить соблюдение их прав в тесном сотрудничестве с 96-ю адвокатами, работающими по делу. Перечень я мог бы продолжать еще долго. И все это сделано за 9 месяцев и 18 дней следствия", - отметил Главный военный прокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На связанные с Клименко фирмы зарегистрированы земли в Козине и охотничье-рыболовная база

Как отмечается в документе, общая сумма установленных следствием убытков составила более 104 млрд грн.

"Во время следствия заключены две сделки о признании подозреваемыми виновности, которыми по сделкам со следствием и решением суда возмещен ущерб на сумму 26 млн грн", - сказано в документе.

Указано, что с целью обеспечения возмещения ущерба государству следствием и судом арестовано имущество подозреваемых на сумму 6,9 млрд грн, в том числе недвижимое и движимое имущество, корпоративные права. Во время обысков изъяты денежные средства подозреваемых в сумме 4,4 млн долл., 9,8 млн грн, 7,2 тыс. евро, арестованы денежные средства на счетах в сумме 5 млн долл., указано в документе.

"Следствием ГВП благодаря сотрудничеству с ДЗЭ НП МВД... законно собрано многочисленные доказательства существования и функционирования ПО под руководством подозреваемого Клименко", - говорится в документе.

Напомним, в ГПУ ранее заявляли, что должность руководителя "налоговой площадки " Клименко стоила до 1 млн долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы