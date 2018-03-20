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Слідство у справі "податкових майданчиків Клименка" завершено

Слідство у справі "податкових майданчиків Клименка" завершено

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Розслідування кримінального провадження про "податкові майданчики" стосовно злочинної організації підозрюваного екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та інших 52-х підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів завершено. Про це повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, оприлюднивши на своїй сторінці у Facebook відповідну фотокопію документа, передає УНН.

"14.03.2018 року ГВП закінчено розслідування кримінального провадження про "податкові майданчики" стосовно злочинної організації підозрюваного Клименка та інших 52-х підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів", - йдеться у документі.

Вказано, що 25 з 52 підозрюваних - у розшуку.

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Зі слів А.Матіоса, над справою працювали 40 слідчих і прокурорів Головної військової прокуратури. У кримінальному провадженні - декілька сотень томів.

"Щодо роботи (розслідування), яке ми провели - було багато галасу і криків - чому гелікоптери, чому бтри, чому те, чому се? А для того, щоб під час розслідування провести понад 3000 слідчих дій, 900 обшуків, 600 тимчасових доступів до документів, 700 оглядів майна та документів, допитати понад 800 допитів свідків, прийняти участь у понад 2500 засіданнях Печерського суду та 950 засіданнях Апеляційного суду, отримати 1050 судових ухвал... зібрати докази злочинної діяльності 52 високопосадовців мінздоху та забезпечити дотримання їх прав у тісній співпраці з 96-ма адвокатами, що працюють у справі. Перелік я міг би продовжувати ще довго. І все це зроблено за 9 місяців та 18 днів слідства", - зазначив Головний військовий прокурор.

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Як зазначається у документі, загальна сума встановлених слідством збитків сягнула понад 104 млрд грн.

"Під час слідства укладено дві угоди про визнання підозрюваними винуватості, якими за угодами зі слідством та рішенням суду відшкодовано збитків на суму 26 млн грн", - сказано у документі.

Вказано, що з метою забезпечення відшкодування збитків державі слідством та судом арештовано майно підозрюваних на суму 6,9 млрд грн, у тому числі нерухоме і рухоме майно, корпоративні права. Під час обшуків вилучено грошові кошти підозрюваних у сумі 4,4 млн дол., 9,8 млн грн, 7,2 тис. євро, арештовано грошові кошти на рахунках у сумі 5 млн дол., зазначається у документі.

"Слідством ГВП завдяки співпраці з ДЗЕ НП МВС... у законний спосіб зібрано багаточисельні докази існування та функціонування ЗО під керівництвом підозрюваного Клименка", - йдеться у документі.

Нагадаємо, у ГПУ раніше заявляли, що посада керівника "податкового майданчика" Клименка коштувала до 1 млн дол.

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