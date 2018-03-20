Слідство у справі "податкових майданчиків Клименка" завершено

КИЇВ. 20 березня. УНН. Розслідування кримінального провадження про "податкові майданчики" стосовно злочинної організації підозрюваного екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та інших 52-х підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів завершено. Про це повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, оприлюднивши на своїй сторінці у Facebook відповідну фотокопію документа, передає УНН.