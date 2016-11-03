Следователя в Житомире задержали на взятке

"Сегодня работники отдела внутренней безопасности в Житомирской области и военной прокуратуры задержали следователя Житомирского отдела полиции при получении неправомерной выгоды в размере 3 тысяч гривен. 28-летний мужчина требовал деньги у потерпевшего за возвращение ему вещей (вещественных доказательств), изъятых в ходе проведения следственных действий ", - сообщил на своей странице В.Печененко.

Также глава областной полиции добавил, что следователю грозит от 5 до 10 лет заключения.

Напомним, бойца спецподразделения "Ягуар" Нацгвардии задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой в районе проведения антитеррористической операции.