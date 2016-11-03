Слідчого в Житомирі затримали на хабарі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Слідчого Житомирського відділу поліції затримали на хабарі. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі написав начальник головного управління Національної поліції України в Житомирській області В’ячеслав Печененко, передає УНН.
“Сьогодні працівники відділу внутрішньої безпеки в Житомирській області та військової прокуратури затримали слідчого Житомирського відділу поліції під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 3 тисяч гривень. 28-річний чоловік вимагав гроші у потерпілого за повернення йому речей (речових доказів), вилучених у ході проведення слідчих дій”, — повідомив на своїй сторінці В.Печененко.
Також очільник обласної поліції додав, що слідчому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, бійця спецпідрозділу “Ягуар” Нацгвардії затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою у районі проведення антитерористичної операції.