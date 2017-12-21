Следователи будут просить арестовать задержанного за госизмену переводчика Гройсмана - источник

"Ежову будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку статья "государственная измена" не предусматривает никакой другой альтернативы. Очевидно, меру пресечения ему будут выбирать сегодня или завтра", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, 20 декабря вечером Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб Российской Федерации.

Им оказался сотрудник Кабинета министров Станислав Ежов, который работал личным переводчиком Премьер-министра Украины Владимир Гройсман.