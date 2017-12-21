Следователи будут просить арестовать задержанного за госизмену переводчика Гройсмана - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Следователи будут просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей для должностного лица Кабинета министра Украины Станислава Ежова, которого задержали вчера сотрудники СБУ по подозрению в государственной измене. Об этом УНН сообщил поинформированный источник.
"Ежову будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку статья "государственная измена" не предусматривает никакой другой альтернативы. Очевидно, меру пресечения ему будут выбирать сегодня или завтра", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНН, 20 декабря вечером Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб Российской Федерации.
Им оказался сотрудник Кабинета министров Станислав Ежов, который работал личным переводчиком Премьер-министра Украины Владимир Гройсман.