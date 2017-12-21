Слідчі проситимуть арештувати затриманого за держзраду перекладача Гройсмана - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Слідчі проситимуть суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для посадовця Кабінету міністра України Станіслава Єжова, якого затримали вчора співробітники СБУ за підозрою у державній зраді. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Єжову проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки стаття "державна зрада" не передбачає ніякої іншої альтернативи. Вочевидь, запобіжний захід йому обиратимуть сьогодні або завтра", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, 20 грудня ввечері cпівробітники контррозвідки СБУ викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Російської Федерації.
Ним виявився співробітник Кабінету міністрів Станіслав Єжов, який працював особистим перекладачем Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.