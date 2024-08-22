Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Следователи Государственного бюро расследований должны были признать совладелицу банка «Конкорд» Юлию Соседку потерпевшей по делу директора юридического департамента Нацбанка Александра Зимы сразу, как только получили соответствующее определение суда. За невыполнение судебного решения их можно привлечь к административной и уголовной ответственности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экс-заместитель Генерального прокурора Украины, адвокат Алексей Баганец.

Контекст

ГБР открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, касающимся злоупотребления властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию.

В апреле этого года Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка «Конкорд» Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. Однако следователи ГБР до сих пор не выполнили решение суда и не вручили Юлии Соседке памятку о правах и обязанностях потерпевшего.

Получив решение суда они (следователи - ред.) обязаны тут же его выполнить, для этого не нужно много времени. Есть решение суда, которое они получили. Вот с того дня, как его получил следователь, он обязан его выполнить - отметил Баганец.

По его словам, за невыполнение судебного решения следователя можно привлечь к административной ответственности, обратившись в соответствующую судебную инстанцию. Баганец добавил, что кроме суда Юлия Соседка может также обратиться с жалобой к прокурору - процессуальному руководителю в уголовном производстве, который по законодательству обязан реагировать на факты невыполнения судебных решений следователями.

Если же это не поможет заставить следователей признать Юлию Соседку потерпевшей по делу Зимы, Баганец советует обращаться в прокуратуру с требованием открыть уголовное производство в отношении следователя, который игнорирует судебное решение.

Когда есть невыполнение решения суда, инициаторы, кто в этом заинтересован, должны обратиться в суд или обратиться в органы прокуратуры с целью регистрации уголовного производства в отношении этого следователя, который не выполняет решение суда. Другого не придумаешь - отметил Баганец.

Юрист также назвал несколько вероятных причин такого поведения следователей ГБР.

Трудно сказать, почему не выполняют. Может на них влияют, может следователи загружены, а может есть коррупционная составляющая - отметил Баганец.

Добавим

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта не исключает, что главный юрист Нацбанка Александр Зима имеет влиятельного «покровителя», ведь является человеком, приближенным к главе НБУ Андрею Пышному. Эксперт убежден, что именно поэтому Зима уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.