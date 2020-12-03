Скрипник о предстоящей игре с "Лестером": никто не вправе запретить нам мечтать

“Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, которые позволяют положительно думать. Как говорится: „Никто не имеет права запретить нам мечтать“. Но мы эти мечты и желания будем воплощать в жизнь, чтобы они стали реальностью. Мы понимаем, с каким соперником мы играем, знаем турнирное положение, все зависит только от нас. Те результаты, которые мы показали в течение этой недели, вселяют надежду, но все решается исключительно на поле, каждая игра это новый вызов. Конечно, лучше идет подготовка в таком настроении как у нас сейчас. Игра в Греции показала, что мы провели хорошую работу над ошибками и все-таки смогли сыграть и добиться результата, несмотря ни на что. Это хороший стимул для нас, чтобы мы на позитивной ноте готовились и играли дальше. Будет новый вызов, новое расписание, постараемся играть на максимуме и на результат”, — признался коуч.

Примечательно, что в настоящее время в группе G у “Зари” и “АЭК” по 3 набранных очка и отставание от “Браги”, которая идет второй, составляет 4 балла. “Лестер” гарантировал себе выход в плей-офф.

Добавим, игра “Заря” — “Лестер” пройдет сегодня в 19:55.