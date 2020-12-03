Скрипник про майбутню гру з “Лестером”: ніхто немає права заборонити нам мріяти

“Ми дуже раді, що у нас є шанси вийти з групи, які дозволяють позитивно думати. Як то кажуть: „Ніхто не має права заборонити нам мріяти“. Але ми ці мрії і бажання будемо втілювати в життя, щоб вони стали реальністю. Ми розуміємо, з яким суперником ми граємо, знаємо турнірне становище, все залежить тільки від нас. Ті результати, які ми показали протягом цього тижня, вселяють надію, але все вирішується виключно на поле, кожна гра це новий виклик. Звичайно, краще йде підготовка в такому настрої як у нас зараз. Гра в Греції показала, що ми провели хорошу роботу над помилками і все-таки змогли зіграти і досягти результату, незважаючи ні на що. Це хороший стимул для нас, щоб ми на позитивній ноті готувалися і грали далі. Буде новий виклик, новий розклад, постараємося грати на максимумі і на результат”, — зізнався коуч.

Примітно, що наразі в групі G у “Зорі” та “АЕКа” по 3 набрані очки і відставання від “Браги”, яка йде другою, складає 4 бали. “Лестер” гарантував собі вихід до плей-офф.

Додамо, гра “Зоря” — “Лестер” пройде сьогодні о 19:55.