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Сокращение штата и переезд в Румынию: миллиардная IT-компания Playtika покидает Украину

Киев • УНН

 • 31618 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Компания Playtika планирует частично перенести свой днепровский офис в Румынию и сократить штат сотрудников. Однако о полном закрытии R&D в Днепре речь пока не идет. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источники внутри компании, передает УНН.

Сокращение штата и переезд в Румынию: миллиардная IT-компания Playtika покидает Украину

Детали

По данным портала, части сотрудников офиса в Днепре предложили переезд в Бухарест, часть должна покинуть компанию в первом квартале 2022 года. В частности, речь идет о команде, работавшей над графикой и слот-машинами Caesar casino. При этом днепровский офис продолжит работу, на 29 октября у него оставалось три открытые вакансии. Как ожидается, оставшаяся команда займется новыми проектами. Возможно речь о разработке для компаний-покупок Playtika последних лет - немецкой Wooga и финской Reworks.

Официально в Playtika эту информацию пока не прокомментировали.

Playtika разработала Caesars Casino, Slotomania, House of Fun и Bingo Blitz. В течение 10 лет компанию дважды продавали за 140 млн долл. и 4,4 млрд долл. В январе 2021 года Playtika вышла на IPO, где дополнительно привлекла 1,88 млрд долл.

В настоящий момент у Playtika в Украине работает 1000 человек, в Беларуси - 600, в Румынии - 500.

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