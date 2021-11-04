Скорочення штату та переїзд до Румунії: мільярдна IT-компанія Playtika залишає Україну

Деталі

За даними порталу, частині співробітників офісу в Дніпрі запропонували переїзд в Бухарест, частина повинна покинути компанію в першому кварталі 2022 року. Зокрема, мова йде про команду, яка працювала над графікою і слот-машинами Caesar casino. При цьому Дніпровський офіс продовжить роботу, на 29 жовтня у нього залишалося три відкриті вакансії. Як очікується, решта команди займеться новими проектами. Можливо мова про розробку для компаній-покупок Playtika останніх років-німецької Wooga і фінської Reworks.

Офіційно в Playtika цю інформацію поки не прокоментували.

Playtika розробила Caesars Casino, Slotomania, House Of Fun і Bingo Blitz. Протягом 10 років компанію двічі продавали за 140 млн дол. і 4,4 млрд дол. У січні 2021 року Playtika вийшла на IPO, де додатково залучила 1,88 млрд дол.

Зараз у Playtika в Україні працює 1000 осіб, в Білорусі - 600, в Румунії - 500.