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Составлен рейтинг стран самого дорогого алкоголя

Составлен рейтинг стран самого дорогого алкоголя

Киев  •  УНН

 • 18756 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Основываясь на данных из Программы международных сопоставлений Всемирного банка, были определены страны с самыми высокими ценами на алкоголь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Quarz.

Так, Бахрейн занял первое место в рейтинге. Алкоголь здесь стоит в среднем на 345% больше, чем в других странах мира.

Обусловлено это целым рядом факторов.

"В стране разрешено покупать алкоголь только в гостиницах, на курортах и в некоторых избранных магазинах, а также запрещены его продажи мусульманам.

Это ограничивает конкуренцию. Кроме того, страна взимает 125% тариф на импорт алкоголя. И наконец, Бахрейн в основном зависит от импорта продуктов питания и напитков, что делает цены почти на все виды продуктов питания выше средних", - отмечается в статье.

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На втором месте в рейтинге - острова Теркс и Кайкос, на третьем - Иран, на четвертом - Исландия, на пятом - Сингапур.

В десятку "ценовых" лидеров также входят: Бермудские острова, Каймановы острова, Норвегия, Багамские острова и Сейшелы.

"Стоимость алкоголя тесно связана с общим уровнем жизни в стране", - поясняется в материале.

Поэтому, в "дорогих" странах, таких как Бермудские острова, Исландия или Австралия, стоимость алкоголя "включает в себя" высокие затраты на труд.

"При этом, цены на алкоголь в Германии в среднем на 23% ниже, чем в других странах, хотя в целом цены на продукты - на 25% выше. И происходит это потому, что Германия сочетает в себе низкие налоги с большим внутренним производством" , - говорится в статье.

Как сообщал УНН, по данным отечественного Госкомстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.

Также напомним, что к ТОП-5 надежных производителей качественного алкоголя в Украине относятся такие ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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