Складено рейтинг країн найдорожчого алкоголю

Так, Бахрейн посів перше місце в рейтингу. Алкоголь тут коштує в середньому на 345% більше, ніж в інших країнах світу.

Обумовлено це цілим рядом чинників.

"У країні дозволено купувати алкоголь тільки в готелях, на курортах і в деяких обраних магазинах, а також заборонено його продаж мусульманам.

Це обмежує конкуренцію. Крім того, країна стягує 125% тариф на імпорт алкоголю. І нарешті, Бахрейн в основному залежить від імпорту продуктів харчування і напоїв, що робить ціни майже на всі види продуктів харчування вище середніх", - наголошується в статті.

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На другому місці в рейтингу - острови Теркс і Кайкос, на третьому - Іран, на четвертому - Ісландія, на п'ятому - Сінгапур.

У десятку "цінових" лідерів також входять: Бермудські острови, Кайманські острови, Норвегія, Багамські острови і Сейшели.

"Вартість алкоголю тісно пов'язана із загальним рівнем життя в країні", - пояснюється в матеріалі.

Тому, в "дорогих" країнах, таких як Бермудські острови, Ісландія або Австралія, вартість алкоголю "включає в себе" високі витрати на працю.

"При цьому, ціни на алкоголь в Німеччині в середньому на 23% нижче, ніж в інших країнах, хоча в цілому ціни на продукти - на 25% вище. І відбувається це тому, що Німеччина поєднує в собі низькі податки з великим внутрішнім виробництвом" , - сказано в статті.

Як повідомляв УНН, за даними вітчизняного Держкомстату, одна українська середньостатистична сім'я витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн на місяць.

Також нагадаємо, що в ТОП-5 надійних виробників якісного алкоголю в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ" Атлантіс "(ТМ "Грін Дей").