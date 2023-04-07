Сколько зрителей посетило муниципальные театры и кино в Киеве в прошлом году - статистика

Как отметил директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк, несмотря на военное положение городским властям удалось сохранить сеть учреждений культуры, наладить ее работу и получить достойные результаты.

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"Муниципальные театры представили горожанам 57 премьер, показали более 2,5 тыс. платных спектаклей, которые посмотрели 256,5 тыс. зрителей, 79 благотворительных спектаклей для 10,9 тыс. зрителей. КП «Киевкинофильм» провели 13,6 тыс. сеансов для 171,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Детали

Концертными коллективами, как отмечается, было создано 28 художественных проектов, проведено 334 концерта, из которых 201 – благотворительный, которые посетило 121,7 тыс. зрителей.

В течение 2022 года услугами библиотек воспользовалось 466,2 тыс. человек, а музеями проведено около 200 выставок.

Отдельно обратили внимание на работу Киевского зоопарка, который в непростое время обеспечил приют для более 400 особей различных видов, прибывших с временно оккупированных территорий и мест ведения военных действий.

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