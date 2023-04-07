Сколько зрителей посетило муниципальные театры и кино в Киеве в прошлом году - статистика

ukru
10:03 • 62208 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 117116 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 111671 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 126561 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 111313 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 128195 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 123520 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108777 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102601 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113428 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 116421 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 127137 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 109400 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 111846 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 106579 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 203839 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 234434 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 174169 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 180150 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 216004 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 54087 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 108140 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 116577 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 132391 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 167298 просмотра
Актуальное
Сколько зрителей посетило муниципальные театры и кино в Киеве в прошлом году - статистика

Сколько зрителей посетило муниципальные театры и кино в Киеве в прошлом году - статистика

Киев • УНН

 • 1265205 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Муниципальные театры в Киеве в 2022 году для просмотра платных спектаклей посетили более 256 тыс. зрителей, а муниципальные кинотеатры - 171,4 тыс. человек. Такую статистику Департамента культуры КГГА привели в Киевсовете, пишет УНН.

Как отметил директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк, несмотря на военное положение городским властям удалось сохранить сеть учреждений культуры, наладить ее работу и получить достойные результаты.

Цитата

"Муниципальные театры представили горожанам 57 премьер, показали более 2,5 тыс. платных спектаклей, которые посмотрели 256,5 тыс. зрителей, 79 благотворительных спектаклей для 10,9 тыс. зрителей. КП «Киевкинофильм» провели 13,6 тыс. сеансов для 171,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Детали

Концертными коллективами, как отмечается, было создано 28 художественных проектов, проведено 334 концерта, из которых 201 – благотворительный, которые посетило 121,7 тыс. зрителей.

В течение 2022 года услугами библиотек воспользовалось 466,2 тыс. человек, а музеями проведено около 200 выставок.

Отдельно обратили внимание на работу Киевского зоопарка, который в непростое время обеспечил приют для более 400 особей различных видов, прибывших с временно оккупированных территорий и мест ведения военных действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине одобрили онлайн-выдачу разрешений на прокат фильмов

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы