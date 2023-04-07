Скільки глядачів відвідало муніципальні театри і кіно у Києві торік - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Муніципальні театри у Києві у 2022 році для перегляду платних вистав відвідали понад 256 тис. глядачів, а муніципальні кінотеатри - 171,4 тис. осіб. Таку статистику Департаменту культури КМДА навели у Київраді, пише УНН.
Як зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк, попри воєнний стан міській владі вдалось зберегти мережу закладів культури, налагодити її роботу та отримати гідні результати.
Цитата
"Муніципальні театри презентували містянам 57 прем’єр, показали понад 2,5 тис. платних вистав, які переглянули 256,5 тис глядачів, 79 благодійних вистав для 10,9 тис. глядачів. КП «Київкінофільм» провели 13,6 тис. сеансів для 171,4 тис. осіб", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Концертними колективами, як зазначається, було створено 28 мистецьких проєктів, проведено 334 концерти, з яких 201 – благодійний, які відвідало 121,7 тис. глядачів.
Упродовж 2022 року послугами бібліотек скористалось 466,2 тис. осіб, а музеями проведено близько 200 виставок.
Окремо звернули увагу на роботу Київського зоопарку, який у непростий час забезпечив прихисток для понад 400 особин різних видів, що прибули з тимчасово окупованих територій та місць ведення військових дій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні схвалили онлайн-видачу дозволів на прокат фільмів