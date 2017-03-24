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11 марта, 11:14 • 107844 просмотра

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Тайник с российским оружием нашли в зоне АТО

Тайник с российским оружием нашли в зоне АТО

Киев • УНН

 • 8916 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием российского происхождения в районе проведения антитеррористической операции. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook, передает УНН.

"Хранилище было обустроено одним из незаконных вооруженных формирований так называемой " ДНР " в заброшенном доме в селе Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Оперативники СБ Украины изъяли из тайника гранатометный выстрел ОГ-7В российского производства 2014 выпуска и пороховой заряд к нему. В тайнике также хранились двадцать шесть танковых выстрелов ОФ26 калибром 125 мм, почти сто тридцать гранатометным выстрелов, из которых 59 к гранатомету СПГ-9 "Копье", девяносто восемь гранат РГД и ОГ-9 ", - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы российского производства добавлены к доказательств участия РФ в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, в начале марта правоохранители задержали в Харьковской области мужчину, который перевозил арсенал оружия в своем авто .

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