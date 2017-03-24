Схованку з російською зброєю знайшли в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили схованку зі зброєю російського походження у районі проведення антитерористичної операції. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook, передає УНН.
“Сховище було облаштоване одним з незаконних збройних формувань так званої „ДНР“ у покинутому будинку в селі Зайцеве Бахмутського району Донеччини. Оперативники СБ України вилучили зі схрону гранатометний постріл ОГ-7В російського виробництва 2014 року випуску та пороховий заряд до нього. У схованці також зберігалися двадцять шість танкових пострілів ОФ26 калібром 125 мм, майже сто тридцять гранатометних пострілів, з яких 59 до гранатомета СПГ-9 „Спис“, дев’яносто вісім гранат РГД та ОГ-9”, — йдеться у повідомленні.
Вилучені боєприпаси російського виробництва додані до доказів участі РФ у збройному конфлікті на сході України.
Тривають відповідні процесуальні дії.
Нагадаємо, на початку березня правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який перевозив арсенал зброї в своєму авто.