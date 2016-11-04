Отменой спецзон выращивания сырья для детского питания воспользуются недобросовестные производители - нардеп

КИЕВ. 4 ноября. УНН. При всем уважении к правительству, я считаю, что норму о необходимости производства продукции для детей из сырья, выращенного в специальных зонах, убирать нельзя. Такое мнение в комментарии УНН высказал глава подкомитета по вопросам цен и тарифов, ценообразования, регуляторной политики, кооперации, защиты прав потребителей Комитета ВРУ по вопросам экономической политики Геннадий Чекита.

Так, Г.Чекита рассказал, что сегодня крайне важно, чтобы детское питание производилось из продуктов, выращенных там, где нет промышленного оборудования, заводов, шахт, загрязняющих окружающую среду.

"Для начала, давайте разберемся, что такое "специальные сырьевые зоны". Это регионы или отдельные хозяйства, где нет промышленного оборудования, заводов, шахт, загрязняющих окружающую среду. По-вашему, важно, чтобы детское питание производилось из продуктов, выращенных именно на таких территориях? Конечно, да, если мы говорим о контроле за качеством продуктов питания для детей. Тем более, когда к экологии в нашей стране возникает достаточное количество вопросов", - подчеркнул он.

В то же время, нардеп напомнил, что норма о специальных сырьевых зонах в законодательство Украины в свое время была внесена с целью усиления контроля за производством детского питания.

"Закон о детском питании был принят в 2006 году. Норма о специальных сырьевых зонах появилась в нем в 2011 г. Это требование законодательства Украины внесено не случайно, а для усиления контроля за производством детского питания. Потому что качество отечественных продуктов для детей оставляет желать лучшего", - подчеркнул он.

Г.Чекита также отметил, что сегодня отменять спецзоны нельзя, ведь это приведет к злоупотреблениям со стороны недобросовестных производителей, а следовательно - к ухудшению качества детской продукции.

"То, что Кабмин обратил внимание на необходимость совершенствования этого закона, очень важно. Отдельные его положения морально устарели. Правовые и организационные основы производства детского питания требуют совершенствования и гармонизации с законодательством Европейского Союза. Это правда.

При всем уважении к правительству, я считаю, что норму о необходимости производства продукции для детей из сырья, выращенного в специальных зонах, убирать нельзя. В нашей стране, к сожалению, даже при ее наличии не исключены случаи уклонения от соблюдения необходимых требований к качеству детской продукции. Но существующие рычаги контроля позволяют, по крайней мере, влиять на недобросовестных производителей. Сложно представить, что будет, если такой контроль убрать", - подчеркнул он.

Нардеп также выразил мнение о том, что чтобы усилить контроль над качеством детской продукции, в новом законе норму о сырьевых зонах следовало бы прописать более жестко, заменив слово "преимущественно" на слово "исключительно".

"И тогда мы вполне аргументированно могли бы говорить не о заботе об интересах украинского бизнеса (о нем беспокоиться тоже надо, но не в этом случае), а о реальной заботе о здоровье украинских детей", - резюмировал он.

Напомним, Кабмин хочет упростить бизнесдеятельность в сфере производства детского питания.

Предлагается, в частности, отменить понятие "специальных сырьевых зон".

"Специальные сырьевые зоны - регионы или отдельные хозяйства, соответствующие условиям производства продукции растениеводства и животноводства, пригодной для изготовления продуктов детского и диетического питания - исключить", - говорится в сравнительной таблице законопроекта.

Также напомним, как сообщал УНН, по данным Госпродпотребслужбы, треть товаров детского питания на рынке страны сегодня - являются фальсификатом.

Накануне, в детской молочной продукции двух украинских компаний было выявлено антибиотики .

Вместе с тем, по словам юриста Ю.Золотаренко, нормы по остаткам антибиотиков в детском питании в Украине отсутствуют.

А Минздрав даже не собирается их разрабатывать.

При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, не лучше ситуация в стране и с качеством школьного питания.

Он отмечает, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества питания детей в учебных заведениях.