Скасуванням спецзон вирощування сировини для дитячого харчування скористаються несумлінні виробники - нардеп

КИЇВ. 4 листопада. УНН. При всій повазі до Уряду, я вважаю, що норму про необхідність виробництва продукції для дітей з сировини, вирощеної у спеціальних зонах, прибирати не можна. Таку думку у коментарі УНН висловив голова підкомітету з питань цін і тарифів, ціноутворення, регуляторної політики, кооперації, захисту прав споживачів Комітету ВРУ з питань економічної політики Геннадій Чекіта.

Так, Г.Чекіта розповів, що на сьогодні вкрай важливо, аби дитяче харчування виготовлялося з продуктів, вирощених там, де немає промислового устаткування, заводів, шахт, що забруднюють навколишнє середовище.

“Для початку, давайте розберемося, що таке „спеціальні сировинні зони“. Це регіони або окремі господарства, де немає промислового устаткування, заводів, шахт, що забруднюють навколишнє середовище. По-вашому, важливо, щоб дитяче харчування виготовлялося з продуктів, вирощених саме на таких територіях? Звісно, так, якщо ми говоримо про контроль за якістю продуктів харчування для дітей. Тим більше, коли до екології в нашій країні виникає достатня кількість питань”, — наголосив він.

Водночас, нардеп нагадав, що норма про спеціальні сировинні зони до законодавства України свого часу була внесена з метою посилення контролю за виробництвом дитячого харчування.

“Закон про дитяче харчування був прийнятий в 2006 році. Норма про спеціальних сировинних зонах з’явилася в ньому в 2011. Ця вимога до законодавства України внесено не випадково, а для посилення контролю за виробництвом дитячого харчування. Тому що якість вітчизняних продуктів для дітей залишає бажати кращого”, — наголосив він.

Г.Чекіта також відзначив, що сьогодні скасовувати спецзони не можна, адже це призведе до зловживань з боку несумлінних виробників, а, відтак — до погіршення якості дитячої продукції.

“Те, що Кабмін звернув увагу на необхідність вдосконалення цього закону, дуже важливо. Окремі його положення морально застаріли. Правові та організаційні основи виробництва дитячого харчування потребують удосконалення та гармонізації із законодавством Європейського Союзу. Це правда.

При всій повазі до Уряду, я вважаю, що норму про необхідність виробництва продукції для дітей з сировини, вирощеної у спеціальних зонах, прибирати не можна. У нашій країні, на жаль, навіть при її наявності не виключені випадки ухилення від дотримання необхідних вимог до якості дитячої продукції. Але існуючі важелі контролю дозволяють, принаймні, впливати на несумлінних виробників. Складно уявити, що буде, якщо такий контроль прибрати”, — наголосив він.

Нардеп також висловив думку про те, що аби посилити контроль над якістю дитячої продукції, в новому законі норму про сировинні зони слід було б прописати більш жорстко, замінивши слово “переважно” на слово “виключно”.

“І тоді ми цілком аргументовано могли б говорити не про турботу про інтереси українського бізнесу (про нього турбуватися теж треба, але не в цьому випадку), а про реальну турботу про здоров’я українських малюків”, — резюмував він.

Нагадаємо, Кабмін хоче спростити бізнес-діяльність у сфері виробництва дитячого харчування.

Пропонується, зокрема, скасувати поняття “спеціальних сировинних зон”.

“Спеціальні сировинні зони — регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування — виключити”, — йдеться у порівняльній таблиці законопроекту.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними Держпродспоживслужби, третина товарів дитячого харчування на ринку країни сьогодні — є фальсифікатом.

Напередодні, у дитячій молочній продукції двох українських компаній було виявлено антибіотики.

Разом з тим, за словами юриста Ю.Золотаренко, норми щодо залишків антибіотиків у дитячому харчуванні в Україні відсутні.

А МОЗ навіть не збирається їх розроблювати.

При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, не краща ситуація в країні і з якістю шкільного харчування.

Він наголошує, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості харчування дітей у навчальних закладах.