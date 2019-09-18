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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 62770 просмотра

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Отмену депутатской неприкосновенности поддерживает 90% украинцев - опрос

Отмену депутатской неприкосновенности поддерживает 90% украинцев - опрос

Киев  •  УНН

 • 9613 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Отмену неприкосновенности народных депутатов поддерживает 90% украинцев. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Центр Разумкова.

Результаты опроса свидетельствуют, что 90% респондентов поддерживают принятие Верховной Радой закона, отменяющего неприкосновенность народных депутатов.

Также, большинство респондентов поддерживают законодательные инициативы: "полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии" - 89% опрошенных, "полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае голосования депутатом вместо другого депутата или предоставления депутатом возможности проголосовать вместо него другому депутату" - 87%.

Кроме того, 87% украинцев поддержали сокращение количества депутатов Верховной Рады Украины с 450 до 300.

Справка УНН: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, более 40% украинцев положительно оценивают работу новой Рады.

Украинские Национальные Новости

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