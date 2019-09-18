Скасування депутатської недоторканності підтримує 90% українців – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Скасування недоторканності народних депутатів підтримує 90% українців. Про це свідчать дані соцопитування, передає УНН з посиланням на Центр Разумкова.
Результати опитування свідчать, що 90% респондентів підтримують ухвалення Верховною Радою закону, що скасовує недоторканість народних депутатів.
Також, більшість респондентів підтримують такі законодавчі ініціативи: "повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі відсутності його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітету Верховної Ради України, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії" - 89% опитаних; "повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі голосування депутатом замість іншого депутата або надання депутатом можливості проголосувати замість нього іншому депутату" - 87%.
Окрім того, 87% українців підтримало скорочення кількості депутатів Верховної Ради України з 450 до 300.
Довідка УНН: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, понад 40% українців позитивно оцінюють роботу нової Ради.