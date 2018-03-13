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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 41858 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55893 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59395 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102556 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93883 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103747 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 110768 просмотра

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Скандальная поправка Лозового: нардеп от "Радикальной партии" уточнил детали

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Поправки народного депутата Андрея Лозового касаются только захоронения лиц, погибших в результате криминальных действий. Об этом в эфире “5 канала” заявил народный депутат от “Радикальной партии” Олег Куприенко, информирует УНН.

“Именно этот момент перекрутили и сказали, что абсолютно всех, всех, кто умер, (хоронить) только через суд, через назначение судом экспертизы. Люди добрые! Это поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и касаются исключительно тех людей, которые умерли в результате криминальных действий, в результате преступления”, — сказал он.

Как сообщал УНН, автор скандальных поправок в УПК народный депутат Андрей Лозовой уверяет, что они никак не повлияют на сроки захоронения умерших. Об этом Лозовой написал на своей странице в Facebook.

Украинские Национальные Новости

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