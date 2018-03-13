Скандальна поправка Лозового: нардеп від "Радикальної партії" уточнив деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Поправки народного депутата Андрія Лозового стосуються лише поховання осіб, які загинули внаслідок кримінальних дій. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від “Радикальної партії” Олег Купрієнко, інформує УНН.
“Саме цей момент перекрутили і сказали, що всіх абсолютно, всіх, хто помер, (ховатимуть) тільки через суд, через призначення судом експертизи. Люди добрі! Це поправки до Кримінально-процесуального кодексу і стосуються винятково тих людей, які померли внаслідок кримінальних дій, внаслідок злочину”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, автор скандальних правок до КПК народний депутат Андрій Лозовий запевняє, що вони ніяк не вплинуть на терміни поховання померлих. Про це Лозовий написав на своїй сторінці у Facebook.