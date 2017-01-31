СК РФ возбудил дело из-за обстрела оккупированных Донецка и Макеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Следственный комитет РФ возбудил дело из-за артиллерийского обстрела оккупированных Донецка и Макеевки, ответственность за который в российском ведомстве возложили на украинских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
По версии российских следователей, "30 января 2017 года представители ВСУ... осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке".
"В результате обстрела скончалась местная жительница, еще трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Были также повреждены здания железнодорожного вокзала, городской больницы, общеобразовательной школы и других объектов гражданского назначения", - добавили в СК РФ.
Указано, что по данному факту в СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)".
Напомним, в Авдеевке, неподалеку от Донецка, объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций свыше 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.