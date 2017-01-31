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СК РФ порушив справу через обстріл окупованих Донецька та Макіївки

СК РФ порушив справу через обстріл окупованих Донецька та Макіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Слідчий комітет РФ порушив справу через артилеріський обстріл окупованих Донецька та Макіївки, відповідальність за який у російському відомстві поклали на українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.

За версією російських слідчих, "30 січня 2017 року представники ЗСУ... здійснили прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння об'єктів цивільної інфраструктури в Донецьку та Макіївці".

"У результаті обстрілу померла місцева жителька, ще троє чоловіків отримали поранення різного ступеня тяжкості. Були також пошкоджені будівлі залізничного вокзалу, міської лікарні, загальноосвітньої школи та інших об'єктів цивільного призначення", - додали у СК РФ.

Вказано, що за цим фактом у СК Росії "порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)".

Нагадаємо, в Авдіївці, що неподалік від Донецька, оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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