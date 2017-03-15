СК РФ допросил И.Умерова по делу Н.Полозова

"Их интересовало, есть ли у нас соглашение об оказании юридической и правовой помощи; предоставлял ли Полозов мне юридическую помощь. Я рассказал, что договор мы подписали еще в прошлом году, до этого знакомы не были, познакомились в рамках уголовного дела. Любая информация, полученная им от меня, является адвокатской тайной", - отметил И.Умеров.

Как сообщал УНН, адвоката Николая Полозова вызвали на допрос в Крыму по новому уголовному делу в отношении него.