СК РФ допитав І.Умерова у справі М.Полозова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації по Криму допитав заступника голови Меджлісу Ільму Умерова в рамках дослідчої перевірки у справі адвоката Миколи Полозова. Про це повідомив І.Умеров, передає УНН з посиланням на QirimInfo.
“Їх цікавило, чи є у нас угода про надання юридичної та правової допомоги; чи надавав Полозов мені юридичну допомогу. Я розповів, що договір ми підписали ще в минулому році, до цього знайомі не були, познайомилися в рамках кримінальної справи. Будь-яка інформація, отримана ним від мене, є адвокатською таємницею”, — зазначив І.Умеров.
Як повідомляв УНН, адвоката Миколу Полозова викликали на допит в Криму по новій кримінальній справі щодо нього.