Сийярто: Будапешт ценит "мирный план" Пекина

Говоря о предложении Китая по дипломатическому урегулированию, он отметил, что уже можно приветствовать то, что эта инициатива вообще существует, "поскольку обычно в связи с ситуацией в Украине все говорят о войне", пишет издание.

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«Мы ценим усилия Китая по миру в прошлом, мы ценим мирный план, который Китай выложил на рассмотрение», - сказал Сийярто.

Детали

Венгерский министр также сообщил, что он и его китайский коллега Цинь Ган согласились, что они могут рассчитывать друг на друга "для усиления голоса лагеря мира". «Мы тесно сотрудничаем, чтобы как можно быстрее создать условия для немедленного прекращения огня, а затем и для мирных переговоров в Украине», - сказал он.

«Мы рады, что Китай серьезно относится к мирным усилиям, мы рады, что Китай прилагает усилия в этом направлении, и мы будем тесно сотрудничать в этом плане в ближайший период», - заявил министр.

Дополнение

В отличие от западных государств, Китай не вводил санкции против москвы из-за вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Однако стремился позиционировать себя как посредника для достижения мира.

В конце февраля Пекин обнародовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса", план из 12 пунктов, в котором предлагается "уважать суверенитет всех стран", "отказаться от менталитета холодной войны" и "прекратить боевые действия", надеясь "начать мирные переговоры".

Комментируя "мирный план" по завершению войны россии против Украины, предложенный Китаем, Президент Владимир Зеленский заявил, что документ является не резолюцией или декларацией, а лишь мыслями, которыми поделилась эта страна, и некоторые пункты из инициативы непонятны.

Недавно состоялись телефонные переговоры Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина - первые с начала полномасштабной войны рф против Украины. В МИД после переговоров предположили возможность выполнения Китаем роли посредника между Украиной и рф.