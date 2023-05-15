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Сійярто: Будапешт цінує "мирний план" Пекіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Угорщина та Китай тісно співпрацюватимуть, щоб якомога швидше "створити умови" для припинення вогню в Україні та розпочати мирні переговори, Будапешт цінує "мирний план" Пекіна, заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто у понеділок у Пекіні, пише УНН з посиланням на Híradó.

Говорячи про пропозицію Китаю щодо дипломатичного врегулювання, він зазначив, що вже можна вітати те, що ця ініціатива взагалі існує, "оскільки зазвичай у зв’язку з ситуацією в Україні всі говорять про війну", пише видання.

Цитата

«Ми цінуємо зусилля Китаю щодо миру в минулому, ми цінуємо мирний план, який Китай виклав на розгляд», - сказав Сійярто.

Деталі

Угорський міністр також повідомив, що він і його китайський колега Цінь Ган погодилися, що вони можуть розраховувати один на одного "для посилення голосу табору миру". «Ми тісно співпрацюємо, щоб якнайшвидше створити умови для негайного припинення вогню, а потім і для мирних переговорів в Україні», - сказав він.

«Ми раді, що Китай серйозно ставиться до мирних зусиль, ми раді, що Китай докладає зусиль у цьому напрямку, і ми будемо тісно співпрацювати в цьому плані в найближчий період», - заявив міністр.

Доповнення

На відміну від західних держав, Китай не вводив санкції проти москви через вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Однак прагнув позиціонувати себе як посередника для досягнення миру.

Наприкінці лютого Пекін оприлюднив свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи", план із 12 пунктів, у якому пропонується "поважати суверенітет усіх країн", "відмовитися від менталітету холодної війни" та "припинити бойові дії", сподіваючись "почати мирні переговори".

Коментуючи "мирний план" щодо завершення війни росії проти України, запропонований Китаєм, Президент Володимир Зеленський заявив, що документ є не резолюцією або декларацією, а лише думками, якими поділилася ця країна, та деякі пункти з ініціативи є незрозумілими.

Нещодавно відбулися телефонні переговори Зеленського та глави Китаю Сі Цзіньпіна - перші з початку повномасштабної війни рф проти України. У МЗС після переговорів припустили можливість виконання Китаєм ролі посередника між Україною та рф.

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