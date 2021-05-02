Ситуация в Одессе: полиция задержала мужчину с коммунистической символикой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Полицейские начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики одесситом, передает УНН со ссылкой на ГУНП в регионе.
Мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики.
Детали
“Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины”, — добавили правоохранители.
Контекст
Перед началом мероприятий, связанных с событиями, которые произошли в городе в 2014 году, площади города проверяли полицейские-взрывотехники на наличие опасных предметов.
Основные силы и средства силовиков сегодня сосредоточены у Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города. Также наряды правоохранителей выставлены у культовых сооружений, где проходят праздничные богослужения. Они проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.