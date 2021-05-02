Ситуація в Одесі: поліція затримала чоловіка з комуністичною символікою

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки одеситом, передає УНН з посиланням на ГУНП у регіоні.

Чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській в одязі з зображенням комуністичної символіки.

Деталі

“Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України”, — додали правоохоронці.

Контекст

Перед початком заходів, пов’язаних із подіями, що сталися в місті у 2014 році, площі міста перевіряли поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів.

Основні сили та засоби силовиків сьогодні зосереджені біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста. Також наряди правоохоронців виставлені біля культових споруд, де проходять святкові богослужіння. Вони проводять роз’яснювальну роботу з людьми та слідкують за дотриманням норм чинного законодавства й карантинних вимог.

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